'Динамо' сыграет с 'Зарей': какие шансы букмекеры дают луганчанам

Киевское "Динамо" выйдет на поле с луганской "Зарей" в 21-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025. Игра состоится 11 марта на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Букмекеры считают безоговорочным фаворитом матча столичный клуб – они подходят к поединку, на лидерской позиции в турнирной таблице, гости идут на 6 месте.

Видео дня

Статус единоличного лидера сезона и родные стены делают шансы "Динамо" на завоевание в матче трех очков максимально возможным. На их победу ставят с коэффициентом 1.26, на гостей – с 10.00.

"Динамо", занимая первое место в турнирной таблице чемпионата, имеет фору в 6 очков перед "Александрией", которая идет второй, и опережает по потерянным очкам на 7 пунктов донецкий "Шахтер", замыкающий топ-3.

В предстоящем мачте ориентировочны состав "Динамо":Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат.

6 набранных очков из девяти возможных позволили "Заре" расположиться вплотную за пятеркой лидеров УПЛ, имея 28 пунктов в активе. Столько же баллов и у "Карпат", но у луганской команды лучшие дополнительные показатели. В стартовой игре 2025 года подопечные Младена Бартулович проиграли "Александрии" на выезде со счетом 1:2. Зато после этого команда провела уже два победных поединка

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо, Попара, Мичин, Дрышлюк, Белоцерковец, Кирюханцев, Будковский.

В чемпионатах Украины соперники провели 60 очных поединков. В активе "Динамо" 40 побед, 13 встреч завершилось вничью, "Заря" победила в 7 поединках, разница мячей: 126-45 в пользу киевлян.

На поле динамовцев команды провели 30 матчей. "Динамо" выиграло 22 встречи, 4 поединка завершилось вничью, луганчане победили в 4 играх, разница мячей: 72:19 в пользу киевской команды. В матче 1-го круга нынешнего сезона на "Динамо" победило со счетом 2:0.

Как уже сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стыковым матчем с командой Бельгии в Лиге наций. Наставник "сине-желтых" вызвал 25 исполнителей и еще шестерых поместил в резервный список. Лидер "Динамо" Владимир Бражко в состав не попал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!