Для развития украинской газодобычи требуется частичная разблокировка экспорта – АГКУ

Из-за сокращения потребления газа и запрета его экспорта частные газодобывающие компании не могут в полном объеме реализовывать ресурс и вынуждены закачивать его в подземные хранилища для хранения.

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Об этом заявили в Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

В Ассоциации сообщили, что полномасштабное вторжение России в Украину и активные боевые действия привели к существенному разрушению промышленных предприятий, являвшихся основными потребителями ресурса частных добытчиков. В первые месяцы войны падение спроса составило почти 70%, на сегодняшний день оно составляет более 50%.

"Соответственно, из-за сокращения потребления газа и запрета его экспорта, независимые предприятия не могут в полном объеме реализовывать ресурс и вынуждены закачивать его в подземные хранилища для хранения. Наши подсчеты показывают, что каждый третий кубометр газа, добываемый частными компаниями, не реализуется - он является профицитным", - подчеркнули в АГКУ.

Отмечается, что невозможность для компаний реализовать извлекаемый ресурс лишает их возможности инвестировать в сектор, бурить новые скважины и увеличивать производство украинского газа.

"Поэтому ассоциация неоднократно обращала внимание на два острых вопроса, которые беспокоят независимых добытчиков и которые должны быть решены как можно скорее. Это открытие экспорта, хотя бы частичное, и выкуп газа украинской добычи. Параллельное внедрение этих двух механизмов обеспечит полноценное функционирование рынка природного газа с равным доступом для всех участников, прозрачными правилами и справедливой ценой, и будет стимулировать развитие сектора газодобычи", - подчеркнули в Ассоциации.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля. По его словам, благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.