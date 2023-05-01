Для сохранения функционирования рынка газа необходимо обеспечить равные условия для всех участников – СМИ

Для сохранения рыночных условий функционирования рынка природного газа необходимо реализовать цивилизованный подход и равные условия для всех участников рынка. Это важный вопрос по пути Украины к европейской интеграции. Об этом говорится в материале издания "ЭнергоБизнес".

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В нем говорится, что боевые действия и разрушение промышленных предприятий привели к профициту газа в Украине. Бытовые и промышленные потребители сократили потребление, из-за чего пострадали частные добывающие компании, и они были вынуждены закачивать газ в подземные хранилища.

Также после полномасштабного вторжения был запрещен экспорт газа. Это закрыло возможность частному бизнесу реализовывать газ за рубежом в условиях разрушенного рынка сбыта в Украине.

При такой правительственной политике в 2022 году добыча частными компаниями уже сократилась с 5 до 4,3 млрд кубометров. В дальнейшем прогнозируется снижение частной добычи до 3,9 млрд. куб. м или даже ниже из-за отсутствия средств для инвестирования, говорится в материале.

На фоне этой ситуации, "Нафтогаз Украины" анонсировал выкуп избыточного газа текущей добычи. Однако проблема газа частной добычи в ПХГ не решена, а цены, по которым НАК "Нефтегаз" предлагает выкупить газ, не мотивируют к увеличению добычи.

"В сложившейся ситуации диктование таких условий со стороны государства приведет к стагнации и дальнейшему разрушению частной газодобычи, а также нивелированию всех мер по формированию в Украине прозрачного рынка газа. Так, учитывая отсутствие возможности сбыта ресурса частных компаний, выкупать нереализованный газ со стороны государства с привязкой к европейским индикативам было бы правильным цивилизованным подходом", - указывает автор материала.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля. По его словам, благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.