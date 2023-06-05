Для Украины важно разблокировать морские порты и восстановить объемы промпроизводства – Новак

Разблокировка портов поможет экономическому росту Украины и возобновлению работы предприятий. Однако для этого необходимо позаботиться о безопасности кораблей и сформировать пул компаний, которые обеспечат страхование. Об этом заявил экономист Андрей Новак.

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"Разблокировка портов для нас очень важна. Потому что у нас до войны, до вторжения более 40% экономики – это был экспорт наш. Поэтому очень важно восстановить полноценный экспорт. Но восстановление предыдущих объемов экспорта произойдет не только через открытие портов, а через восстановление самих производств - потому что многие производства физически разрушены. Поэтому первая задача - это восстановить, отстроить предприятия, а затем они смогут восстанавливать постепенно свои объемы производства и в том числе объемы экспорта", - подчеркнул эксперт.

В то же время он подчеркнул: единственным вариантом, при котором возможно возобновление работы портов – это безопасность кораблей, курсирующих по морю.

Страховой бизнес – это также бизнес, и он построен на минимизации рисков и форс-мажорных обстоятельств. по страховым выплатам. Поэтому лучший коридор, который может быть, - это когда украинские Вооруженные Силы будут иметь возможность уничтожить по крайней мере воинскую часть черноморского флота России", - отметил эксперт.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины. В частности, он предложил подготовить программы страхования для тех компаний, которые готовы вернуться к сотрудничеству с Украиной, и призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – это акт пиратства.

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае, если РФ не согласится, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские – они могут перевозить военные грузы.