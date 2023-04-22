Долги на энергорынке мешают финансированию тарифа для населения, – 'Хмельницкэнергосбыт'

Долговый кризис на рынке электроэнергии усугубляется из-за затягивания решения проблемы задолженности перед поставщиками электроэнергии для населения (поставщиками универсальных услуг, ПУУ), заявил директор "Хмельницкэнергосбыт" Олег Иванюк.

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"Из-за того, что нам не возвращают разницу в тарифах, мы, соответственно, не рассчитываемся с другими нашими контрагентами. Поэтому кризис усугубляется. Раньше компенсация происходила через механизм возложения специальных обязанностей. Компенсацию возвращало ГП "Гарантированный покупатель".

Но уже больше года эти средства нам не возвращают. Накапливаются долги – сумма долгов уже более 1 млрд. грн. Соответственно на сумму, которую нам не вернул ГарПок, мы не рассчитываемся с оператором системы распределения, Энергоатомом и НЭК Укрэнерго", - отметил он.

По словам Иванюка, в апреле ситуация не изменилась, долги продолжают наращиваться. При этом конструктивных решений по решению проблемы профильными органами предложено не было.

"Нужно, чтобы со стороны государства была инициатива, необходимо собрать все заинтересованные стороны и найти пути решения проблемы", – отметил он.

Напомним, поставщики универсальных услуг (ЧУП) просят Правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению.