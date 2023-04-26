Долги на энергорынке мешают финансированию тарифа для населения, – Прокоп

В последние несколько месяцев долги перед поставщиками электроэнергии для населения существенно растут. По результатам марта они уже достигли 24 млрд. грн.

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Об этом написал аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп в Facebook.

"Реальная цена электроэнергии, поставляемая населению, состоит из нескольких составляющих: цена самой электроэнергии (на рыночных сегментах), тарифа на передачу и распределение электроэнергии, и услуги поставщика (Поставщик универсальной услуги, ЧУП) и НДС", - сказал он.

Прокоп отметил, что основным донором для субсидирования тарифа для населения сегодня является "Энергоатом" и в меньшей степени "Укргидроэнерго". Они торгуя собственной электроэнергией на рынке собирают средства, которые впоследствии "Гарантированный покупатель" распределяет между поставщиками электроэнергии для населения.

Однако он добавил, что прошлый год "Энергоатом" закончил с убытком в 3,3 млрд грн, из-за чего у компании возникла нехватка средств.

"Следовательно, большая часть компаний недодерживают средства, ухудшают свое финансовое состояние. Складывается ситуация, когда "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" не имеют средств, а потому их не получают другие участники схемы поставки населению", - подчеркнул Прокоп.

Он подчеркнул, что за последние несколько месяцев долги "Гарантированного покупателя" перед ЧУПами существенно выросли и по результатам марта уже достигли 24 млрд грн. Прокоп убежден, что в апреле долг станет гораздо больше.

Прокоп также добавил, что из-за долгового кризиса операторы системы распределения прибегают к сокращению персонала, переводу на работу на трехдневный рабочий график и вынуждены брать кредиты на выплату заработных плат.

Напомним, поставщики универсальных услуг (ЧУП) просят Правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению.