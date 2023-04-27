Долги перед инвесторами в зеленую энергетику только продолжают расти, – энергокомпания

Задолженность перед инвесторами в зеленую энергетику Украины только нарастает, что создает непредсказуемость для дальнейшего развития отрасли в условиях войны с Россией, заявил Воробль Владимир, главный инженер ООО "Приморская энергогенерирующая компания".

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"В начале этого года с нами почти полностью рассчитались с долгами за 2021 год. Но если раньше до начала года закрывали долги за предыдущий год, то сейчас закрыли не за 2022, а только за 2021 год. Поэтому проблемы остаются", - сказал Воробль. .

По его мнению, сейчас покупатели электроэнергии не полностью рассчитываются перед "Укрэнерго" по оплате за передачу электроэнергии и поэтому это одна из причин накопления долгов.

"Если бы была 100% оплата по тарифу на передачу, то этого должно было быть достаточно для покрытия всего долга перед зелеными электростанциями или почти всего долга", - добавил энергетик.

Напомним, у компании "Укрэнерго" уже 16 млрд грн задолженности перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли "зеленой" электроэнергии в Украине.