Долги 'Укрэнерго' за 'зеленую' энергию угрожают проведению отопительного сезона, – Кошарна

Повреждение энергетической инфраструктуры Украины российскими обстрелами, ослабление сетевого оборудования, ручное регулирование рынка электроэнергии и критические долги компании Укрэнерго перед предприятиями зеленой энергетики ставят под риск прохождения следующего отопительного сезона.

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Об этом заявляет независимая экспертка по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

"Задолженность "Укрэнерго" перед производителями возобновляемых источников энергии на май достигла 18,2 млрд грн. Уровень расчетов за 2023 год упал до 59,9%. А есть еще задолженность за предыдущие 2021-2022 годы", – сказала Кошарна.

По ее словам, главная причина накопления долгов – ручное регулирование рынком электроэнергии, который на самом деле и не совсем рынок.

"Прайс-кеп, специальные обязанности на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" объемом 120 млрд грн, чтобы удержать низкие тарифы для населения, завели в финансовую бездну крупные госкомпании", – подчеркнула она.

По ее словам, из-за слабого процесса подготовки профильных энергетических государственных учреждений к следующей зиме, украинцам нужно учесть риск того, что придется снабжать электроэнергией себя самостоятельно.

Как сообщалось, государственное предприятие "Гарантированный покупатель" в мае выплатило предприятиям "зеленой" энергетики 50,3% средств, что является самым низким показателем с начала 2023 года.