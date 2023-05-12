ДТЭК активно готовит ТЭС к следующему отопительному сезону, – Сахарук

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону компания ДТЭК планирует провести плановые ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, где это возможно после обстрелов.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, сейчас идет ремонтная кампания как в "Энергоатоме", так и у компаний тепловой генерации.

Он отметил, что из-за обстрелов украинские энергетические объекты получили значительные разрушения, и частичное или полноценное восстановление и своевременная закупка оборудования требует значительного финансирования.

"Мы частично, конечно, делаем эти ремонтные работы, но полностью профинансировать такой большой объем работы, к сожалению, ни одна из энергетических компаний, в том числе и наша, не может" - добавил Сахарук.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании в результате обстрелов превышают 6 млрд грн.