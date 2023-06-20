ДТЭК привлек аудитора KPMG для увеличения донорской помощи на восстановление энергоинфраструктуры
Группа ДТЭК привлекла аудиторскую компанию KPMG для увеличения международной донорской помощи, необходимой для восстановления разрушенной энергией инфраструктуры России.
Об этом говорится в сообщении компании.
С начала войны ДТЭК получил донорскую помощь и оборудование на сумму $11 млн от иностранных энергетических компаний.
Кроме того, компания получила заверения в выделении еще 45,7 млн дол. через Министерство энергетики Украины, Секретариат Энергетического сообщества и Агентство США по международному развитию (USAID) по ремонту электростанций и сетевой инфраструктуры. ДТЭК уже внедрил ряд строгих антикоррупционных механизмов для дополнительного контроля за использованием этих средств. Соглашение дает KPMG возможность тщательно изучить эти внутренние процессы и сделать выводы по результатам анализа. На этой неделе в Лондоне борьба с коррупцией будет обсуждаться на конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), где мировые лидеры, финансовые учреждения, бизнес-сообщество и гражданское общество соберутся для того, чтобы обсудить пути ускорения экономического возрождения Украины.
"Международные партнеры ДТЭК оказывают важную поддержку, а мы работаем над тем, чтобы сохранить свет во время этой войны. ДТЭК проявляет нулевую терпимость к любым формам коррупции, и наше сотрудничество с KPMG формирует доверие в отношениях ДТЭК с донорами", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
"KPMG стремится поддерживать Украину, ее государственный и частный секторы, а также международное донорское сообщество, чтобы способствовать процессам восстановления Украины. Мы рады поделиться своими знаниями и лучшим международным опытом для восстановления украинской энергетики", - цитирует пресс-служба слова партнера KPMG в Украине Алексея Янковского.