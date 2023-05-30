ДТЭК в Украине за год войны построила больше наземных ветровых турбин, чем Англия – The Guardian

С начала полномасштабного вторжения в Украину было построено больше наземных ветровых турбин, чем в Англии, где установили только две ветротурбины с общей мощностью в 1 МВт.

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Об этом говорится в материале The Guardian.

"Тем временем Тилигульская ветроэлектростанция в Украине начала производить достаточное количество электроэнергии для обеспечения 200 тыс. семей только в 60 милях от линии фронта в южной части Николаевской области, с 19 турбинами, установленная мощность которых равна 114 МВт", - говорится в материале британского издания.

Как заявили в ДТЭК, крупнейшем частном энергетическом инвесторе Украины, Тилигульская ветроэлектростанция после завершения строительства может стать самой большой наземной ветроэлектростанцией в Восточной Европе.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что станция является символом сопротивления попыткам России заморозить Украину и поможет стране стать ключевым партнером в энергетическом будущем Европы.

Напомним, в условиях войны ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС, которая будет производить почти 400 тыс. кВт-ч э/э в год. Это первая в мире ветроэлектростанция, строящаяся во время войны, и один из первых проектов, где установлены турбины EnVentus мощностью 6 МВт от датского производителя Vestas.