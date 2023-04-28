ДТЭК вошел в топ-15 работодателей военного времени

Ответственные компании перестроили процессы не только под производственную целесообразность, но и учитывая интересы коллектива. Так поступают лучшие работодатели, которых объединяют несколько важнейших задач – гарантии безопасности, максимальное сохранение рабочих мест и помогает своим работникам в рядах ВСУ и ТРО и общее содействие боеспособности страны, пишут авторы списка ТОП-15.

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С самого начала полномасштабного вторжения ДТЭК уделял особое внимание помощи и поддержке сотрудников. Компания организовала эвакуацию более 5 000 работников и членов их семей из зон боевых действий, обеспечив им проживание и сопутствующую медицинскую и психологическую поддержку, отмечается в материале.

ДТЭК выплачивает материальную помощь сотрудникам, пострадавшим в результате боевых действий. Также компания гарантировала работникам безопасные условия работы обустроив 194 бомбоубежища на своих предприятиях в разных регионах страны.

Академия ДТЭК стала платформой поддержки сотрудников. В частности, были разработаны новые программы и проекты: "Антикризисное управление командами", "Школа Жизнестойкости", "Первая домедицинская помощь", а также интерактивные тренажеры для поддержания психоэмоционального состояния работников.

"Помимо системной работы по помощи сотрудникам компания делает большой вклад в приближение победы. Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России направила на поддержку ВСУ и гуманитарные цели 922 млн грн", - подчеркнули в рейтинге. Напомним, за более чем год полномасштабного вторжения более 6,8 тыс. украинцев получили работу на предприятиях ДТЭК Энерго, из которых 2,6 тыс. – переселенцы.