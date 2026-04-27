Дважды сорвал миллионный джекпот: как парикмахер из Уэльса выиграл в лотерею 2 млн фунтов

Британец Ричард Дейвис дважды выиграл по 1 миллиону фунтов стерлингов в лотерею, хотя вероятность такого совпадения превышает 24 триллиона к одному. После первого выигрыша он купил дом, авто и помог детям, а после второго приобрел дом мечты, но даже тогда не оставил работу и продолжил играть дальше.

Об этом пишет The Guardian. Ричард рассказывает, что начал покупать лотерейные билеты еще в 18 лет. Для него это стало своеобразной привычкой, а впоследствии почти ритуалом.

Когда у него родились дети, он начал использовать постоянные комбинации чисел, связанные с датами их рождения и даже весом при рождении. Именно эти "счастливые числа" он не менял годами.

В июне 2018 года Ричард работал в собственном парикмахерском салоне. Пока краска для волос клиентки должна была закрепиться, он решил быстро проверить свой лотерейный билет в соседнем магазине. Работница отсканировала билет и неожиданно сказала, что не может выплатить выигрыш на месте.

Сначала мужчина даже не понял, что произошло. Работница объяснила, что сумма слишком большая. Даже почтовое отделение, которое могло выплачивать до 50 тысяч фунтов, не могло помочь.

Только вернувшись в салон и проверив информацию онлайн, он увидел главное сообщение, что его выигрыш – 1 миллион фунтов стерлингов. Самое смешное, по словам Ричарда, было то, что после такой новости он просто должен был вернуться к работе.

Он позвонил своей партнерше Фей, но та сначала даже не поверила, потому что работала ночью и была недовольна, что ее разбудили. Первым решением стало помочь детям – часть денег передали четырем детям семьи. После этого они:

выкупили дом, который до этого арендовали;

приобрели новые автомобили;

купили поле для своих собак;

организовали свадьбу после 10 лет совместной жизни;

поехали в первый совместный отпуск в Дубай;

провели медовый месяц на Мальдивах;

подарили автомобили друзьям и родственникам;

купили микроавтобус для местного регбийного клуба.

Несмотря на такой выигрыш, Ричард не оставил работу. Он продолжал работать парикмахером, потому что чувствовал ответственность перед клиентами и хотел оставаться "на земле", не терять привычного ритма жизни.

После первого выигрыша мужчина не перестал играть. Он просто перешел на мобильное приложение, чтобы не привлекать лишнего внимания. И снова использовал те же числа и произошло то, что кажется почти невозможным.

В 6:30 утра Ричард проверил сообщение в приложении и увидел новое уведомление, еще один выигрыш в 1 миллион фунтов стерлингов.

Сначала он подумал, что это сон. На тот момент Ричард уже закрыл парикмахерский салон и работал курьером. После года без работы он понял, что без занятости ему психологически тяжело.

Именно поэтому даже после второго миллиона он не побежал сразу увольняться. В тот день он, как и всегда, загружал грузовик для работы и просто не мог перестать улыбаться.

Во время обеденного перерыва он позвонил на горячую линию, где услышал знакомый голос – тот же оператор подтверждал его первый выигрыш. Даже работник лотереи не мог поверить, что такое возможно.

После второго выигрыша первым решением снова стала помощь детям. Затем семья приобрела дом своей мечты, а остальные средства пока решила не тратить в спешке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, французские власти расследуют возможное вмешательство в работу метеостанции в парижском Международном аэропорту имени Шарля де Голля. Это произошло после серии аномальных температурных скачков, которые совпали с выигрышными ставками на платформе Polymarket.

