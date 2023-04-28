Двух львовских таможенников уволили за пропуск грузовика с контрабандой

С Львовской таможни уволили двух работников, которые пропустили через границу грузовик с контрабандой. Против еще одного замешанного в схеме таможенника открыто дисциплинарное производство, его пока лишь отстранили от работы.

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Решение было принято на следующий день после того, как сотрудники СБУ разоблачили канал контрабанды через пункт пропуска "Угринов". Уголовного наказания представители таможни не понесли.

"Два должностных лица таможенного поста "Угринов" уволены из рядов Гостаможслужбы. В отношении третьего (фигуранта. – Ред.) возбуждено дисциплинарное производство с отстранением от исполнения должностных обязанностей на время его осуществления", – сообщили во Львовской таможне.

Отмечается, что грузовик, который таможенники пропустили в Украину, вез более 5700 гаджетов известных торговых марок, в т.ч. телефоны, ноутбуки, планшеты, наушники и часы Apple, Pixel и Sony. Контрабанда была обнаружена во время повторного досмотра автомобиля.

По данным СБУ, нелегальная перевозка осуществлялась на автомобиле Iveco Daily КА8948КЕ. По таможенным документам грузовик проходил как пустой, на что закрыли глаза таможенники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Волынской области поймали псевдоволонтеров, которые пытались ввезти в Украину виниловые проигрыватели под видом гуманитарки из Польши. Груз выдавали за радиозапчасти для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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