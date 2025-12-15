Джейк Пол – Энтони Джошуа: букмекеры назвали победителя одного из главных поединков года

Букмекеры считают бывшего чемпиона мира британца Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) главным претендентом на победу в поединке с представителем США Джейком Полом (12-1, 7 КО). Бой в Майами в ночь с 19 на 20 декабря станет главным событием вечера и одним из самых обсуждаемых поединков конца 2025 года – во многом из-за перехода Пола в тяжелый вес и статуса Джошуа как одного из самых успешных исполнителей нокаутов.

Как свидетельствуют данные Favbet, на победу Джошуа действует коэффициент 1.08. Это эквивалентно шансу около 92,6%.

Что касается Пола, то на его лидерство в противостоянии действует коэффициент 7.00. То есть вероятность его победы оценивается всего в 14,3%.

Обратите внимание: сумма шансов превышает 100%. Это не ошибка. Такая практика является стандартной для букмекеров. Разница в процентах отображает маржу (или "виго"), которую и закладывают в коэффициенты.

Наиболее вероятной букмекеры считают досрочную победу Джошуа – коэффициент 1.25, или около 80% шанса. Второй по вероятности сценарий – победа Джошуа по очкам. На это действует коэффициент 5.50, что соответствует около 18,2% вероятности.

Что нужно знать о бое Пол – Джошуа

Поединок Джошуа – Пол станет одним из самых прибыльных кроссовер-боев в истории. Оба бойца получат многомиллионные гонорары. Для Джошуа это возможность заработать огромную сумму, не рискуя основными титулами, а для Пола – самый большой чек в его карьере.

в истории. Оба бойца получат многомиллионные гонорары. Для Джошуа это возможность заработать огромную сумму, не рискуя основными титулами, а для Пола – самый большой чек в его карьере. Джейк Пол имеет профессиональный рекорд 12–1 (7 КО), но его карьера по большей части включала соперников без звания или сильной боксерской карьеры (видеоблогеры, бывшие бойцы MMA или ветераны, которые давно не были в топ-форме).

имеет профессиональный рекорд 12–1 (7 КО), но его карьера по большей части включала соперников (видеоблогеры, бывшие бойцы MMA или ветераны, которые давно не были в топ-форме). Поскольку Пол до этого не проводил боев с реальными топ-супертяжеловесами с чемпионским уровнем, именно Джошуа считается для Пола первым соперником "элитного" уровня профессионального бокса.

профессионального бокса. При этом, хотя Джошуа опытный и успешный боец, его последние выступления демонстрировали некоторые проблемы с уверенностью. Пол же, наоборот, постоянно прогрессирует.

Поединок будет транслироваться исключительно на Netflix .

. Дополнительной платы за просмотр не будет – трансляция боя будет входить во все тарифы сервиса.

Для украинских зрителей трансляция доступна в оригинале. Прилим стартуют в 23:45 по Киеву, а основной кард начнется в 03:00 20 декабря по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший двукратный абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик также выразил уверенность в быстрой победе Энтони Джошуа над Джейком Полом. Украинец спрогнозировал, что британец "вырубит" американца уже в первой трехминутке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!