EBA просит Энергетическое сообщество проанализировать ситуацию с прайс-кепами в Украине

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) обратилась с официальным письмом к Энергетическому сообществу с просьбой проанализировать проект постановления Национальной комиссии, осуществляющего государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и ситуацию в целом по граничным ценам на рынке электрической энергии (прайс-кепов - ред.) .).

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Об этом говорится в сообщении EBA.

"Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации подробно ознакомились с предложениями НКРЭКУ и считают, что предложенный уровень предельных цен не соответствует рыночным условиям, не является экономически обоснованным и может критически повлиять на формирование свободной (рыночной) цены и на рынок двусторонних контрактов", – говорится в нем.

В EBA добавили, что согласно украинскому законодательству такие ограничения устанавливаются только в случаях значительных колебаний цен, а решения должны иметь соответствующее обоснование и пройти обсуждение с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

"Комитет по энергетике Ассоциации уже обратился официальным письмом в Энергетическое Сообщество с просьбой проанализировать указанный проект постановления и ситуацию в целом по предельным ценам на рынке электрической энергии", - подчеркнули в EBA.

Ассоциация отмечает, что предложенный НКРЭКУ уровень предельных цен не обеспечит поступлений, достаточных для финансирования инвестиций в новые генерирующие мощности, крайне необходимые украинской энергосистеме.

"По убеждению экспертов Ассоциации, установление предельных цен проектом Постановления НКРЭКУ не в полной мере согласовывается как с европейским регулированием, так и с положениями национального законодательства. Соответственно, бизнес призывает пересмотреть положения Постановления и не принимать предложенные текущей редакцией уровни предельных цен на рынке электроэнергии", – подытожили в EBA.

Напомним также, что глава Оператора рынка Александр Гавва выступил за приведение предельных цен на электроэнергию к европейским нормам. (EBA)