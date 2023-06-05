1,6 млн кг продуктов для семей: компания McDonald's продолжает поставлять продуктовые наборы пострадавшим украинцам

Компания McDonald's совместно с Фундацией Дом Рональда МакДональда более года реализует программу обеспечения продуктами тех, кто в них нуждается больше всего.

Уже год действует масштабная программа "Продуктовые наборы": она помогает с питанием переселенцам, семьям на прифронтовых территориях, людям в освобожденных населенных пунктах и попавшим в сложное положение из-за войны. За это время украинцам в 23 регионах страны было передано 1 600 000 кг продуктов питания. Это сопоставимо с 80 полностью заполненными грузовиками.

Сотни представителей McDonald's с первых дней полномасштабного вторжения стали волонтерами. К упаковке продуктовых наборов подключились работники и директора ресторанов, сотрудники главного офиса, руководители направлений.

"Через год интенсивной волонтерской работы очень радует, что "Продуктовые наборы" – это проект, который эффективно и быстро оказывает поддержку тем, кто нуждается в этом больше всего. С первого дня и до сегодня – все вовлеченные в проект "Продуктовый набор" принимают его очень близко к сердцу и каждый день вкладывают в него душу", – говорит Олег Атанов, руководитель отдела поставок McDonald's в Украине и лидер программы со стороны компании.

Для реализации проекта компания McDonald's использовала свой большой опыт, наработанные годами производственные мощности, логистические связи, контакты с партнерами-поставщиками. Присоединились компании-многолетние партнеры: "Альфа-Пак", HAVI Logistics Ukrainе, Bimbo QSR Украина, ARYZTA, Huhtamaki Foodservice Украина, "Сантрейд" (ТМ "Олейна"). И, конечно, вместе с Фондом искали новых партнеров и налаживали новые связи.

Для этого нужно было организовать все этапы: прием продукции, расфасовку, отгрузку, развозку. В поиске и отборе поставщиков руководствовались высокими требованиями к качеству еды.

Почти все сотрудники компании McDonald's участвовали в различных волонтёрских инициативах и раньше. Когда запустили проект "Продуктовые наборы", многие сотрудники присоединились к нему в том числе и потому, что знали: слаженной командой смогут лучше помогать. Сейчас таких сотрудников уже более 500 и они вложили в волонтерскую работу более 8 000 рабочих часов.

"Еще до возобновления работы ресторанов McDonald's, которое началось в сентябре прошлого года, сотрудники компании увидели: компания ищет разные пути, чтобы помочь украинцам. Это вдохновило на волонтерское участие многих коллег и стало особым опытом", – объясняет мотивацию волонтеров Олег.

Сбалансированные продукты. Что входит в наборы

Продукты в наборах тщательно сбалансированы и учитывают базовые потребности людей в разных ситуациях. Их внимательно подбирали по качеству и калорийности. Пытались сделать так, чтобы каждый вмещал достаточно и углеводов, и белков, и жиров. Вес одного набора – 6,5 кг, а хватает его на 3-5 дней.

Сначала разработали наборы для ВПЛ с готовыми продуктами, которые удобно потреблять в пути. Затем добавили наборы для семей на прифронтовых и деоккупированных территориях: они содержат то, из чего можно готовить. Впоследствии начали добавлять батончики, шоколад и другие лакомства от новых партнеров-поставщиков. Также в наборах появились игрушки, которые обычно продаются с Happy Meal – таким больше всего радуются дети.

Количество запросов не уменьшается

Оказать масштабную помощь общей стоимостью 84 млн гривен удалось благодаря неравнодушию партнеров. За более чем год сотрудничества 24 компании предоставляли продукты, скидки или средства, а более 350 организаций раздавали наборы в регионах.

Проект "Продуктовые наборы" достиг больших масштабов – он продолжается и сейчас.

"Запросы на помощь людям есть, их количество не уменьшается. Весной прошлого года мы больше работали с теми, кто помогал на Киевщине. Когда осенью начали освобождать территории в Херсонской и Харьковской областях, помощь чаще отправляли именно туда. Сейчас большие потребности на всех прифронтовых территориях", – отмечает Олег Атанов.

McDonald's совместно с Фондом Дом Рональда МакДональда приглашают к сотрудничеству компании, которые хотят поддержать программу финансово или продукцией, чтобы помощь могли получить как можно больше нуждающихся семей.