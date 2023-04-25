Активы Марченко в Запорожском ферросплавном заводе арестованы: акции оценили в 1 млрд грн

В Украине арестовали 13,7% акций Запорожского завода ферросплавов, которые контролирует жену лидера запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко. Стоимость заблокированных активов оценивается более чем в 1 млрд грн.

Видео дня

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Как уточнили в Генпрокуратуре, жена экснардепа подозревается в уголовном производстве по факту финансирования действий России.

Отмечается, что Марченко владеет акциями "Запорожского завода ферросплавов" через четыре офшорные компании. Арест произвели для того, чтобы помешать перерегистрации активов на других лиц с целью уклонения от правосудия.

Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического мангана в Украине. Предприятие входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе.

Это уже далеко не первый арест имущества и активов Марченко в Украине. Так, недавно были заблокированы скрытые активы супруги Медведчука на более чем 440 млн грн. Кроме того, в апреле 2023-го под арест попали два земельных участка в Львовской области стоимостью 17,5 млн грн.

В целом, по данным СБУ, общая сумма заблокированных активов Марченко уже превысила 6 млрд грн. Аресты производятся в рамках уголовного производства по подозрению супруги Медведчука в финансировании российских оккупационных группировок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Марченко объявили в розыск. Она скрывается от органов досудебного расследования. Датой исчезновения Марченко указано 24 марта 2023, а место исчезновения – Соломенский район Киева.

По данным следствия, Марченко через свои компании финансировала антиукраинскую деятельность. Также она перечислила не менее 50 млн гривен МВД РФ и Росгвардии – военному формированию РФ, которое непосредственно подчиняется Владимиру Путину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!