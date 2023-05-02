Алкоголь может подорожать из-за нового налога: деньги хотят направить на доплаты военным

В Украине предложили ввести дополнительный налог на алкоголь в размере 10% от установленных минимальных розничных цен. Собранные средства хотят направить на финансирование доплат военным.

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Соответствующие три законопроекта (№№ 9251, 9252 и 9253) зарегистрировал депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Документы еще не прошли рассмотрение даже в профильном комитете парламента.

Как указано в пояснительной записке, сборы от дополнительного 10%-ный акциза могут быть направлены на выплаты военнослужащим и "другим категориям граждан, привлеченных к борьбе против российской агрессии во время военного положения".

Такая норма должна действовать до конца года, в котором военное положение будет отменено. После этого налог предлагают не отменять, а средства направить на развитие спортивно-оздоровительной и реабилитационно-спортивной инфраструктуры.

При этом стоит учитывать, что для возвращения военным доплат в размере 30 тыс. грн Украине необходимо 154 млрд грн в 2023 году. В пояснительных записках к законопроектам Мазурашу не указаны суммы, которые планируется получить за счет нового налога. Поэтому нельзя гарантировать, что введения такого налога действительно будет достаточно для финансирования выплат военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за возвращение доплат военным в размере 30 тыс. грн. Однако в документе не заложили достаточную сумму финансирования таких выплат. В результате в парламенте было зарегистрировано постановление, которое блокирует данный законопроект.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доплату в 30 тыс. грн получали защитники, находящиеся рядом с линией фронта, на блокпостах или на боевом дежурстве. Но в феврале-2023 список получателей урезали. В частности, эту сумму перестали платить бойцам в тылу и тем, кто служит близко к передовой, но не непосредственно на ней.

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