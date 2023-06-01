Арно больше не самый богатый: стало известно, кто теперь возглавляет рейтинг богачей мира

Американский миллиардер Илон Маск снова стал самым богатым человеком мира. Он обогнал в рейтинге Бернара Арно, президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH).

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В этом году акции Tesla выросли на 66%, увеличив состояние Маска, а замедление экономического роста повлияло на продажи предметов роскоши. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В среду, 31 мая, акции LVMH упали на 2,6% на торгах в Париже. С апреля падение составляет до 10%.

Маск, между тем, получил более $55,3 млрд в 2023 году, главным образом благодаря Tesla. Автопроизводитель, составляющий 71% его состояния, с начала года вырос на 66%. Согласно индексу, состояние бизнесмена сейчас оценивается примерно в $192,3 млрд, тогда как состояние Арно составляет примерно $186,6 млрд.

На третьей позиции идет основатель интернет-компании Amazon.com Джеф Безос из $144 млрд. На четвертом и пятом местах расположились соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($125 млрд) и председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle Ларри Элисон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бернар Арно купил коллекцию NFT. Это довольно необычно, поскольку раньше он критиковал и этот класс виртуальных активов, и метавселенные.

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