Автогигант Volkswagen избавился от завода и других активов в России: что известно

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen продал последние активы в России. Среди прочего, компания избавилась от завода в Калуге.

Видео дня

Об этом говорится в официальном заявлении Volkswagen. Отмечается, что покупателем стала местный инвестор "Арт-Финанс". Также сделку поддержал российский дилер "Авилон".

Покупатель получил доли в уставном капитале ООО "Фольксваген Груп Рус" и производственные мощности в Калуге. Также в список проданных активов вошли дочерние компании Volkswagen. Это ООО:

"Фольксваген Компоненты и Сервисы";

"Скания Лизинг";

"Скания Финанс";

ООО "Скания Страхование".

Кроме того, сделка включает складские и финансовые услуги. Все связанные сотрудники продолжат работу под управлением российской компании.

Завод Volkswagen в России расположен в технопарке "Грабцево" в городе Калуга. Это в 170 км от Москвы. На том же предприятии выпускали автомобили под маркой Skoda.

Volkswagen приостановил работу в РФ сразу после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Аналогичное решение тогда приняло подавляющее большинство западных автопроизводителей, включая General Motors и Daimler.

Как сообщал OBOZREVATEL, после демарша автогигантов в России предложили национализировать завод Volkswagen и назвать машину "Буратино". Однако у российского автопрома продолжаются проблемы с деталями.

Так, лидер российского автопрома компания АвтоВАЗ объявила о переносе своего ежегодного летнего отпуска на весну. По сути, АвтоВАЗ вынужден спешно уйти в простой именно из-за нехватки деталей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!