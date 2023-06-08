Банды в Британии обворовывают фермеров и отправляют сельхозтехнику в Россию – The Telegraph

В сельских районах Великобритании на 300% участились случаи краж сельскохозяйственной техники. Полиция считает, что преступные банды отправляют краденную технику в Россию по каналам черного рынка.

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Об этом сообщает The Telegraph. Раньше банды нападали на пахотные земли в восточной Англии, но теперь они также атаковали фермы на севере и в Шотландии.

По словам собеседников издания, после введения санкций против РФ образовался полноценный черный рынок фермерского оборудования. "Всякий раз, когда у вас есть страна, которая не может импортировать машины и оборудование, черный рынок будет процветать", – сказал глава Национального отдела по борьбе с сельской преступностью Британии Супт Энди Хаддлстон.

По его словам, подобная тенденция прослеживается и в других странах Европы. Хаддлстон подсчитал, что каждый месяц только в Британии воруют по 70 дорогостоящих сельскохозяйственных машин. Однако в марте 2023 года этот показатель вырос до 180.

Издание отмечает: рейдеры сначала отправляют свою "добычу" в Восточную Европу, а затем контрабандой ввозят в Россию. Британских фермеров просят не оставлять технику в поле даже в сезон сбора урожая, чтобы обезопасить оборудование.

"Разведка предполагает, что преступные группировки наблюдают за фермами и в некоторых случаях используют дроны для идентификации сельскохозяйственного оборудования. После этого они возвращаются ночью", — сказала специалистка Национального союза фермеров Ребекка Дэвидсон.

Напомним, гиганты сельскохозяйственной техники, такие как John Deere и Lely, прекратили поставки в Россию и Беларусь после вторжения России в Украину. При этом оккупанты еще в первые недели войны атаковали завод John Deere в Украине и разграбили его.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Россия вопреки западных санкциям находит способы покупать технологии, необходимые для ведения войны против Украины. Микросхемы и различные полупроводники, произведенные в странах Евросоюза и других союзных странах, поставляются в РФ через третьи страны, такие как Турция, ОАЭ и Казахстан.

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