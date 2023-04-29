Банкоматы и терминалы перестали работать в Украине: какие и что произошло

В Украине в части супермаркетов не работают терминалы, невозможно также авторизоваться в банкоматах. Как сообщили в ПриватБанке, с платежной системой MasterCard произошел сбой, в результате банкоматы и терминалы не могут авторизировать карты.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. "Это не проблема банков, и такая ситуация не только с ПриватБанком. Как нам известно на данный момент, проблема с одной из платежных систем. Речь идет о MasterCard. Я только что был в супермаркете и там терминал не нашего банка, он также не работал", – рассказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время соучредитель Monobank Олег Гороховский ранее предположил, что проблема именно в ПриватБанке. Возможно, это предположение можно было сделать из-за того, что терминалов "Привата" больше, чем терминалов других банков.

"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в Приватбанке", – написал Гороховский.

Как ранее писал OBOZREVATEL, платежные терминалы в Украине с 1 января стали обязательными для всей торговли в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. Правила ужесточились с 1 января 2023 года.

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