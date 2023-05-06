Формула Роттердам+ - стандартный подход ценообразования для угля, нефти, газа, бензина и всех остальных энергетических ресурсов. Для угля она заработала в 2016 году, для природного газа в 2017 года, а нефть и бензин торгуются по ней уже более 10 лет. Каждый день, покупая бензин на заправке, мы покупаем его по формуле цены в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен или, например, порта Генуя на Средиземноморском побережье плюс доставка в Украину.

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Ценообразование на основании импортного паритета – а именно этот принцип был заложен в формулу Роттердам+ – стандартная и общепринятая практика в рыночной экономике.

Если страна что-то импортирует, она платит это что-то по цене там откуда покупает плюс все затраты на его доставку. Это экономическая аксиома.

Возьмем, например, известный украинцам бензин или дизельное топливо Energy производства Кременчугского НПЗ. Его можно купить на любой государственной в том числе недавно национализированной.

Открываем систему Prozorro, смотрим контракт на покупку этого дизтоплива государственной компанией "Укргазвыдобування" в уже государственной компании "Укрнафта". Последний обнародованный договор, датируемый февралем 2023 года. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-23-012994-a

Смотрим как в договоре прописная цена – и видим знакомую нам формулу: цена топлива в Европе в конкретном случае порт Геннуя (Италия) плюс 210 долларов за доставку 1 тонны в Украину.

Еще раз: украинская государственная копания "Укргазвыдобуваня", покупает в другой государственной компании "Укрнафта" дизельное топливо третьей государственной компании "Укртатнафта" (Кременчугкий НПЗ) по цене в порту Генуя (Италия) плюс 210 долларов за доставку.

По факту цистерны с топливом естественно никакой Генуи не видели, они с завода в Полтавской области поехали на АЗС в Харьковской, и никакая логистика на 2475 км между Кременчугом и Генуей не осуществилась.

Почему нет громкого уголовного дела "государственное топливо по формуле Геннуя+"? А все потому что это естественный рыночный процесс. Так устроена экономика. Так оно работало в угле в 2016-2019 годах, так оно работает сегодня с государственным бензином.

И таких контрактов на Prozorro десятки единиц. Так топливо покупает Укрзализныця и даже в свое время Минобороны. Вся торговля топливом осуществляется по принципу импортного паритета, по аналогу "Роттердам+" для угля.

Формула Роттердам+ - это стандартный подход ценообразования для топливных рынков.