Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили, но операторов стало меньше. Полный список

Соглашение между украинскими и европейскими мобильными операторами продлят еще на год. Однако в сделке участвует все меньше европейских компаний (полный список – в таблице ниже).

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Продление соглашение согласовала Европейская комиссия (ЕК). Там призвали всех участников присоединиться к соглашению – первоначально, в апреле 2022 года, в нем участвовало 25 операторов (три из Украины и 22 из ЕС).

В обновленный же список подписантов входят все три крупнейших украинских операторов мобильной связи ("Київстар", Lifecell, Vodafone). Европейских операторов теперь осталось 17:

№. Мобильный оператор Страна 1. Altice Portugal Португалия 2. BICS международный с офисом в Бельгии 3. Colt Technology Services международный с офисом в Великобритании 4. Deutsche Telekom Германия 5. Elisa Финляндия 6. Enreach Германия 7. EWE TEL Германия 8. KPN Нидерланды 9. Liberty Global международный с офисами в Великобритании и Нидерландах 10. MVNO Europe (за исключением двух членов) международный с офисом в Бельгии, объединяет виртуальных мобильных операторов 11. Orange Франция (филиалы – Бельгия, Люксембург) 12. Telefónica Германия 13. Telenor Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания 14. Three Group Великобритания, Ирландия, Дания 15. TIM Италия 16. T-Mobile Nederland Нидерланды 17. Transatel Франция

Ранее сообщалось, то в первом полугодии 2023 года мобильные операторы в Европе начали сотрудничать с украинскими коллегами на коммерческих, а не "благотоворительных" условиях. Из-за этого бесплатный роуминг украинцам в ЕС урезали.

Дело в том, что операторы из Украины и Европы подписали меморандум о "предоставлении доступных услуг украинским беженцам". Четкие тарифы и пакеты услуг нигде в этих договоренностях не зафиксированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет ЕС одобрил предложение сделать Украину частью роуминговой зоны Европейского Союза. Таким образом, евродепутаты дали зеленый свет введению бесплатного мобильного роуминга для украинцев на постоянной основе.

Теперь Украина должна полностью адаптировать законодательство в сфере мобильной связи к европейским нормам. После этого Совет ЕС сможет окончательно утвердить членство страны в роуминговой зоне ЕС.

Если это произойдет, то, скорее всего, украинцам в Европе платить за роуминг вообще не придется. С 2017 года такое правило действует между странами ЕС. К примеру, поляк может пользоваться своим телефоном в Германии также, как и дома.

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