Бесплатный роуминг в ЕС стал ближе для украинцев: Федоров озвучил сроки введения

Украина открыла путь для официального старта бесплатного мобильного роуминга с ЕС. Украинское законодательство в этой сфере должно быть согласовано с европейским до 24 апреля 2024 года.

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По сути теперь официально зафиксированы сроки и условия присоединения Украины к европейской зоне роуминга. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в Украине были окончательно утверждены изменения в Приложение 17-3 Соглашения об ассоциации. "Открыли путь для официального старта роуминга... Работаем дальше совместно с украинскими операторами и НКЭК", – отметил Федоров.

Ранее Федоров отмечал, что по завершении всех процедур цены на звонки в Европу для украинцев снизятся. Кроме того, украинские SIM-карты не нужно будет менять во время поездок по ЕС.

Пока что для украинцев в ЕС действуют временные льготы. После внедрения бесплатного роуминга на постоянной основе Roam like at home позволит пользоваться мобильным телефоном в любой из 27 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии без дополнительных платежей.

В апреле 2023 года Совет ЕС одобрил предложение сделать Украину частью роуминговой зоны Европейского Союза. Такое предложение официально подавала Еврокомиссия еще в феврале.

Роуминг позволяет пользоваться мобильным оператором в любой точке мира без замены SIM-карты, которая автоматически подключается к местной сети. Если между странами нет соглашений о бесплатном роуминге, тарифы на такую услугу в разы выше обычных цен на связь, часто оплачивать приходится даже входящие звонки.

Европейский Союз избавился от платы за роуминг в своих границах с 2017 года. С тех пор все звонки на мобильные и стационарные телефоны, SMS и доступ к мобильному интернету на территории ЕС оплачиваются по той же цене, что и в стране абонента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский Союз продлил бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Соответствующее соглашение еще в 2022 году подписали 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины.

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