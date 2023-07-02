Больше 1 трлн рублей: озвучены суммы контрактов, которые РФ заключала со структурами Пригожина

Стала известна общая сумма контрактов, которые страна-террористка Россия заключила с ЧВК "Вагнер" и холдингом "Конкорд" Евгения Пригожина. Так, первая получила от государства 858 млрд рублей, а "Конкорд" "оказал услуги" на сумму 845 млрд рублей.

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Об этом заявил российский пропагандист Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели". "Группа "Вагнер" в рамках заключённых с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций", – сказал он.

Отметим, 27 июня российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал, что содержание ЧВК "Вагнера" полностью обеспечивалось российским бюджетом. По его словам, с мая 2022-го по май 2023 года власти РФ потратили на выплаты наемникам 86,3 миллиарда рублей.

Еще 110,2 миллиарда за тот же период составили страховые выплаты ЧВК, а 80 миллиардов – сумма контрактов компании "Конкорд" с Минобороны РФ на поставку питания для военных. Позже, 1 июля, стало известно о том, что предприятия кейтерингового холдинга "Конкорд" Пригожина потеряли контракт с Министерством обороны России, а их работников уволили без выходного пособия,

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в РФ пропагандисты, судя по всему, начали кампанию по дискредитации ЧВК "Вагнер" после "похода на Москву". Так, кремлевский "Первый канал" выпустил сюжет, в котором эффективность вагнеровцев назвали "мифом" и в то же время расхвалили регулярную армию РФ.