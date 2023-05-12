Будут строить и ремонтировать танки в Украине: немецкий Rheinmetall создал совместное предприятие с "Укроборонпромом"

Немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall и украинский "Укроборонпром" создали совместное предприятие. Предполагается, что компания в будущем сможет ремонтировать и производить танки в Украине.

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Об этом сообщило издание Нandelsblatt, ссылаясь на заявление гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. "Контракты подписаны", – сказал он.

У Rheinmetall будет 51% акций в новой компании, концерн также возьмет на себя управление компанией. Сотрудничество включает в себя техническое обслуживание и ремонт бронетехники в Украине, параллельно готовится строительство танков.

"Украина извлекает выгоду от комплексной передачи технологий и краткосрочных поставок военной техники из Германии", – сказал Паппергер.

Согласно более раннему заявлению Паппергера, что сотрудничество по танкам – это только первый шаг, и в дальнейшем сферы совместных проектов расширятся. Так, по словам Паппергера, уже в ближайшее время Rheinmetall и украинские компании подпишут ряд документов о создании совместных предприятий. Они будут производить автомобильные системы, ПВО и боеприпасы.

Предполагается, что капитальные инвестиции в новые заводы будут поступать от Украины. "Таким образом, мы даем Украине возможность защищать свою территорию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – подчеркнул Паппергер.

Rheinmetall является крупнейшим западным производителем боеприпасов, выпускающим 450 тысяч снарядов ежегодно. По словам Паппергера, концерн может расширить свое производство до 600-700 тысяч артиллерийских снарядов в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Rheinmetall работает над созданием центра обслуживания военной техники, которая передается Украине в рамках военной помощи от западных государств. Такой центр появится на территории соседней с Украиной Румынии.