Бывшее имение Рокфеллера и Абрамовича на Карибах продали за рекордные $136 млн

На карибском острове Сен-Бартелеми (Сент-Бартс) за $136 млн продали поместье, которым в разные годы владели миллиардер Дэвид Рокфеллер и российский олигарх Роман Абрамович. Сумма сделки стала рекордной для этого острова, несмотря на то, что здание пострадало из-за ураганов.

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Новым хозяином особняка стал Адам Синн, владелец британской компании Aspire Commodities, пишет The Wall Street Journal (WSJ). На момент продажи поместьем владела супружеская пара продюсеров, Стив и Линда Хорн.

Как рассказал риелтор Дуглас Фореггер, Хорны использовали особняк как место для отдыха, однако из-за последствий ураганов в последние годы туда никто не приезжал. Несмотря на это, по словам Фореггера, стоимость дома и территории оказалась рекордной для Сен-Бартелеми.

Особняк располагается на территории 52,6 гектара. Роман Абрамович купил это поместье в 2009 году. По данным журналистов, тогда он заплатил $90 млн, то на $46 млн меньше нынешней стоимости.

Остров Сен-Бартелеми находится под юрисдикцией Франции, его еще называют "островом миллионеров" из-за большого количества богачей, которые владеют местной недвижимостью. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на Сен-Бартелеми, по данным французских властей, была заморожена другая недвижимость Абрамовича на сумму около $1 млрд.

Дэвид Рокфеллер владел этой недвижимостью значительно раньше. Он приобрел особняк в 1957 году. При Рокфеллере на участке находилось еще несколько построек, включая гостевой дом с двумя спальнями и кухней. Он был разрушен в 2017 году ураганом Ирма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина до сих пор не может получить средства, которые российский олигарх Абрамович выручил за продажу футбольного клуба "Челси". Речь идет о сумме в $2,8 млрд, которая остается замороженной на счету Абрамовича в Великобритании.

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