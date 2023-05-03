Часть украинцев освободили от уплаты налогов на землю – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7632, освобождающий аграриев и владельцев земельных участков от уплаты налогов на некоторые из них. Речь о заминированных, загрязненных, оккупированные земли, а также те, на которых ведутся боевые действия.

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Как объяснили в Кабмине, действие закона также распространяется на земельные участки, расположенные на временно оккупированных территориях. А кроме того, которые:

законсервированы;

загрязнены взрывоопасными предметами.

"Их собственники и арендаторы освобождаются от минимального налогового обязательства, единого налога 4 группы. А также платы за землю", – говорится в сообщении правительства.

Украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры

В то же время до 1 июля украинцы получат квитанции для уплаты налога на недвижимость. Платить нужно за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

Как объяснили в Государственной налоговой службе, ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождения в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года. Однако она не может превышать 1,5 % за 1 квадратный метр.

Поскольку в 2023 году налог начисляется за отчетный 2022 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2022, которая составляла 6700 грн (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн).

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы также обязаны заплатить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.

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