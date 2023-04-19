Черновецкий ищет себе женщину из Украины за $3 тысячи: он поддержал Путина и должен понести уголовную ответственность

Бывший киевский городской голова Леонид Черновецкий ищет в Facebook и TikTok женщину из Украины, которую он хочет забрать к себе в Израиль. Рекламное объявление появляется в лентах как украинок, так и украинцев. При этом экс-мэр в Украине находился в розыске за злоупотребление властью, после начала полномасштабного вторжения он поддержал военные преступления президента РФ Владимира Путина.

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Однако вместо того, чтобы нести уголовную ответственность за злодеяния, по версии прокуратуры незаконную передачу земли в столице, Черновецкий ищет себе украинку, которая будет "служить ему", и "каждую секунду помнить" о нем.

"Заботиться придется только обо мне": Черновецкий разместил одну из самых странных вакансий на рынке труда

Бывший городской голова запомнился киевлянам не только раздачей земли и сомнительной застройкой, но и скандальными заявлениями. После начала полномасштабной войны он снова появился в информационном пространстве. Сначала оправдывал преступления Путина, а теперь решил найти себе женщину из Украины.

Украинке Черновецкий предлагает бесплатное жилье, питание и 3 тысячи долларов в месяц. "Но нужно будет работе отдаваться", – заявил он. При этом экс-мэр уверяет, что речь идет не об интимных отношениях. "Никогда личных дел ни с кем из подчиненных не имел", – добавил он. При этом вторая и уже бывшая супруга Черновецкого – его бывшая подчиненная Елена Савчук, работала сотрудницей аппарата столичной горадминистрации.

Бывший скандальный политик ищет женщину в возрасте от 25 до 45 лет, которая будет владеть русским языком, так как никакого другого языка будущий работодатель не знает. Готовить и убирать не нужно. "Не знаю, нужно ли будет делать уборку... Готовки не нужно, рыбу надо уметь делать", – сказал Черновецкий. Название вакансии он не озвучил, при этом несколько раз отметил, что ищет "женщину".

Потенциальная сотрудница не должна искать себе мужа в Израиле, не должно быть родственников в Украине, ей придется пройти полиграф, чтобы подтвердить отсутствие вредных привычек. "Каждую секунду помнить, что есть обязанность выполнить передо мной свой долг", – описал требование к "женщине" Черновецкий.

"Заботиться придется только обо мне", – добавил экс-мэр. "Помощницу", "секретаря", "женщину" экс-мэр ищет себе в интернете не впервые. Прошлая его работница, пожаловался экс-мэр, уехала в Украину на похороны родственника и не вернулась к нему в Израиль.

Черновецкому в Украине грозит тюрьма

Леонида Черновецкого СБУ объявило в розыск еще в 2017-м, однако дело так ничем и не закончилось. Тогда правоохранители расследовали участие экс-политика в строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. Сам Черновецкий посоветовал Службе безопасности Украины не искать его там, где его нет.

Как стало известно правоохранителям, бывший мэра Киева изменил целевое назначение и передал в аренду по заниженной стоимости окружению экс-президента Виктора Януковича землю на склонах Днепра в районе ВР. Но это далеко не единственное скандальное и сомнительное решение Черновецкого.

К примеру, недавно стало известно, что компания "Киев Терминал" пытается отсудить у столицы 100 млн долларов за реконструкцию Харьковской площади, которая так и не была произведена. Договор подписали с киевской властью во времена городского головы Леонида Черновецкого еще в 2007-м. Позже стороны по обоюдному согласию соглашение разорвали.

Однако "Киев Терминал" утверждает, что из-за такого решения понесла убытки. И теперь через суды пытается взыскать с Киева целое состояние. На посту городского головы Черновецкий принял десятки спорных решений, выбирая подрядчиков для строительных работ, передавая землю в аренду, меняя назначение земельных участков.

Кроме того, после начала полномасштабной войны он также нарушил закон, фактически призывая к нарушению территориальной целостности, отрицая агрессию РФ. Экс-мэр заявил, что Россия бомбит исключительно военные объекты, чтобы украинские военные не стали "захватывать Луганск и Донецк.

"Это всего только демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы – тут же все и закончится. В ту же секунду! Это можно и нужно было сделать 8 лет назад, вместо бомбежек гражданских объектов и запугивания населения", – писал Черновецкий на своей странице в Facebook.

Когда военные преступления России стали очевидны, Черновецкий перестал писать о войне, а вместо этого стал делиться своим религиозным опытом. К слову, в Киеве экс-мэр поддерживал обвиненного в разврате и финансовых махинациях с команией Кing's Capital пастора Сандея Аделаджу.

Официально Черновецкий бизнес в Украине не ведет, однако его семья продолжает зарабатывать на украинцах.

Сервисы, в которые инвестировала деньги семья Черновецкого (по информации Forbes):

Busfor – онлайн-сервис для поиска билетов на автобусы;

Zakaz.ua – доставкa продуктов из супермаркетов;

Megogo – медиасервис для просмотра видео.

Кроме того, Степан Черновецкий (сын экс-мэра) инвестировал деньги в целый ряд ЖК и бизнес-центров. Некоторые из них до сих пор ему принадлежат.

ЖК Комфорт Таун;

БЦ IQ BusinessCenter

101 Tower

ЖК SvitloPark,

White Lines

Edeldorf

Украина против скандального политика санкций не вводила, также не заморожены активы его семьи. Черновецкий фактически скрывается от правоохранителей в Израиле и продолжает распространять российскую пропаганду.