"Дочка" "Нафтогаза" заплатит 4 млн грн за сувениры и праздники: в списке ручки, кепки и новогодние корпоративы

Предприятие "Шебелинкагаздобыча", которое входит в структуру группы "Нафтогаз" уличили в проведении подозрительных госзакупок. Компания объявила конкурс на закупку сувениров на 2,04 млн грн. Еще 2,05 млн грн планируют выделить на проведение праздников.

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Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр. Отмечается, что оба аукциона – суммарно более чем на 4 млн грн – назначены на 15 мая 2023 года. В частности, 2 млн грн планируют потратить на такие сувениры:

зонты и кепки (по 200 шт. каждой позиции);

200 повербанков и 500 попсокетов;

эко-сумки и рюкзаки (150 и 300 шт. соответственно);

500 фляг для воды, 150 термосов в чехлах, 200 чашек;

блокноты (400 шт.) и альбомы для рисования (300 шт.);

500 ручек и 300 наборов цветных карандашей;

полиэтиленовые пакеты (600 шт.) и бумажные пакеты (450 шт.);

300 пластиковых портфелей;

пледы и худи (по 100 шт);

40 картин.

Что касается проведения праздников, то договор планируют заключить с ФЛП Татьяной Куприйчук, которая, исходя из данных реестров, ведет деятельность в Сумской области. Праздники при этом запланированы в других регионах – Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях. На 2 млн грн хотят организовать:

10 детских праздников (не менее 1,5 часов и не менее чем на 70 человек каждый);

7 праздников для 100 человек;

7 новогодних праздников;

20 детских мастер-классов.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале 2023 года "Нафтогаз" заплатил миллионы за шикарное авто для начальства. При этом госкомпания едва справляется с угрозой дефолта.

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