Долги в 'зеленой' энергетике ставят производителей чистой энергии на грань выживания - инвестор

Системный долговой кризис в области зеленой энергетики уже привел к тому, что инвестиционная привлекательность отрасли упала до нуля, что чревато срывом в достижении цели стратегии Украины стать углеродно-нейтральными средствами атомной и зеленой энергетики к 2050 году.

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Об этом для UBNow рассказал Дмитрий Деревицкий, совладелец группы компаний АЛЛО, в состав которой входит компания по производству "зеленой" энергии.

"Положение сложное. Отрасль вошла в войну уже с проблемами… Была систематическая задолженность государства за производимую электроэнергию. Несмотря на дефицит электроэнергии в осенне-зимний период, государство платило в среднем около 80% от согласованного "зеленого" тарифа. Когда весной блекауты прекратились, упал до 50%", – сказал Деревицкий.

Он подчеркнул, что сейчас предприятия "зеленой" энергетики на грани выживания. Ведь большинство участников рынка зеленой электроэнергии использовали ссудный капитал для строительства и при этом уплаченных государством средств не хватает для погашения процентов и тела кредита.

"Предприятия во избежание банкротства вынуждены передать банкам управление своим счетом, получая лишь минимум на налоги, зарплату и эксплуатационные расходы. О возврате средств инвесторов нет и речи — большинство решает вопросы выживания и сохранения активов", – отметил инвестор.

После окончания войны, считает инвестор, для возобновления инвестиций в зеленую энергетику государству нужно сделать несколько шагов: погасить накопленную задолженность; начать тщательно и последовательно придерживаться уже заключенных соглашений по зеленым тарифам; либерализовать рынок электроэнергии в стране, позволить рынку самому определять справедливую цену.

"Инвестиционная привлекательность этой отрасли пока нулевая - по 2 причинам: зеленые тарифы не платятся, а тарифы на электроэнергию в Украине вдвое ниже, чем в любой европейской стране", - подчеркнул он.

Как сообщалось, по данным ГП "Гарантированный покупатель" задолженность за зеленую энергию в Украине с начала 2023 года превышает 40%. Уровень расчетов перед предприятиями ВИЭ в апреле стал самым низким за последние три месяца.