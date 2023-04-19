Доллар в Украине подорожал, но не везде: какой курс установили банки и черный рынок

В Украине подрос курс доллара на черном рынке. Американскую валюту 19 апреля продают в среднем по 38 грн (на 5 коп. дороже, чем накануне), а покупают – по 37,85 грн. Средний курс "бакса" в банках при этом остается неизменным – 37,5/38 грн за доллар (покупка/продажа).

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Таким образом, гривня несколько ослабла на неофициальном валютном рынке, хотя в банках остается абсолютно стабильной. Об этом свидетельствует мониторинг валютных интернет-аукционов. Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн.

При этом в разных банках курсы заметно отличаются. Среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу "бакса" установил Ощадбанк ( 38,45 грн/долл.). Самый низкий – Укргазбанк (37,8 грн).

Покупают доллар дороже всего в Укрэксимбанке (по 37,6 грн). А наименее выгодно "сдавать" американскую валюту в OTP банке (36,9 грн). В более мелких финучреждениях курсы обмена традиционно еще ниже.

Кроме того, крупные банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Однако такой курс применяется только для расчетов (например, в иностранных интернет-магазинов), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Эксперты считают, что наличный курс доллара останется на нынешнем уровне до конца апреля и даже весны. Единственное условие, при котором стоимость американской валюты может значительно измениться, – срыв "зернового соглашения".

"Теоретически, это может повлиять на кэшовый рынок. Но это если в принципе "зерновая инициатива" будет сорвана. Тогда действительно будет проблема для гривни, но в ближайшее время ничего такого не ожидается", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL специалист отдела продаж компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Как сjобщал OBOZREVATEL, ранее МВФ раскрыл прогноз курса доллара в Украине до конца года. Несмотря на то что прогнозный курс оказался заметно выше текущего, он все же ниже, чем заложенный в госбюджет показатель.

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