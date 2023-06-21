Dragon Capital положительно оценил выход 'Нефтегаза' на газовые торги

Выход "Нефтегаза" на торги и закупка газа у частных газодобытчиков оказали положительное влияние как на "Нефтегаз", так и на частные газовые компании.

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Об этом заявил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

"Конечно, это позитив. Во-первых, для частных добытчиков, которые смогут продать объемы, которые они добыли еще в прошлом году и в этом и не смогли продать промышленности, потому что наша промышленность сильно пострадала от войны. Тот же Азовсталь, ММК им. Ильича. Большая часть Донбасса сейчас не потребляет газ. Потребление упало, и они не могли продать никому", - сказал он.

Саква добавил, что для "Нефтегаза" это положительное решение, поскольку благодаря этому компании не нужно закупать этот газ за валюту за границей.

"Ну есть это win-win для всех. Сейчас продав этот газ частные добытчики смогут оплатить ренту на газ, который они закачивали в хранилища подземные. Что здесь может не нравиться?", - подчеркнул Саква.

Также аналитик добавил, что запрет на экспорт газа вносит некоторые препятствия в рыночное ценообразование на рынке газа.

"Но вообще, если проигнорировать именно экспорт, то у нас очень неплохие рыночные отношения в поставках коммерческого газа", – подытожил он.

Напомним, Украинская энергетическая биржа положительно оценивает выход "Нефтегаза" на торги.