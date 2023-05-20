ДТЭК и Дія упростили заключение договора на распределение электроэнергии

ДТЭК Сети запустил обновленный личный кабинет для клиентов. Теперь, заключая договор на раздел онлайн, клиенты компании могут поделиться копией паспорта через приложение Дія для автоматического заполнения персональных данных, что упрощает процесс подачи заявки.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Сети.

"Несмотря на войну и сложную ситуацию в стране, ДТЭК продолжает развивать удобные сервисы для клиентов. Заключение договора онлайн позволяет клиентам быстро и просто подать заявку на распределение электроэнергии полностью удаленно", - говорится в нем.

Отмечается, что сервис будет полезен новым клиентам, жильцам многоквартирных домов при переходе на "прямые" договорные отношения между клиентами и операторами системы распределения, а также тем, кому нужно переоформить договор в связи с изменением владельца квартиры или дома.

"Сегодня нашим клиентам больше не нужно лично обращаться в центры обслуживания и тратить на это много времени. Переход на прямой договор по распределению электроэнергии можно сделать полностью онлайн, через смартфон и Дію", – отметил директор по взаимодействию с клиентами ДТЭК Сети Руслан Волынец.

В компании подчеркнули, что функционал личного кабинета доступен для компьютеров с операционными системами Windows, MacOS и мобильных устройств с Android и iOS.

Заключить договор можно в 3 шага:

1. В личном кабинете на сайте оператора системы распределения клиент подает заявку на заключение договора. Для автоматического заполнения персональных данных можно использовать шеринг паспорта через Дію.

2. В компании проверяют заявку и готовят пакет документов в течение трех рабочих дней.

3. Клиент получает документы или уточняющие вопросы в личном кабинете и по электронной почте.