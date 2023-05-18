Экспорт газа позволит удержать от падения газодобычу в Украине – СМИ

Открытие экспорта позволит газодобывающим компаниям получить рынок сбыта для своей продукции и сохранить добычу. Об этом говорится в материале "Зеркала недели".

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"В первый год полномасштабного вторжения РФ спад газодобычи в Украине оказался не катастрофическим. Падение на 6%, или 1,3 млрд кубометров, при тех обстоятельствах – терпимое… При этом резко обвалился спрос. Если население сократило потребление газа на 10–12%, промышленность – на 40%, а в отдельные месяцы – почти наполовину", – отметило издание.

В результате часть газа стало просто некому продавать. Особенно пострадала частная газодобыча, традиционно работающая с промышленностью.

На треть добытого им газа спроса не было, и его просто отправляли в подземные хранилища (ПХГ). К весне у них накопилось 1,6 млрд кубометров частного газа.

Отмечается, что сейчас баланс газа в Украине очень напряжен и в лучшем случае по итогам 2023 года отечественная газодобыча "выйдет в ноль".

"Снижение добычи частниками даже на 400-500 млн кубометров приведет к необходимости его где-то покупать. И если при украинской добыче государство получает налоги, то импорт – это чистые расходы", – отметили в статье.

Подчеркивается, что идея экспортировать газ, над которой размышляют в Минэнерго, финансовом и энергетическом комитетах парламента, логична, ведь газодобывающие компании смогут получить рынок сбыта для своей продукции и сохранить добычу.

"Иногда имеет смысл инвестировать не столько в настоящее, сколько в будущее", – подытожили в статье.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля. По его словам, благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.