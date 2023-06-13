Электросковородка за 725 тыс. грн и овощерезки по 130 тысяч: странные госзакупки для укрытий обнаружили в Киеве

В Киеве для гражданских укрытий на бюджетные деньги закупили необычную технику. Речь идет об овощерезках по 131 958 грн за штуку и электросковороде за 725 700 грн.

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Такие закупки произвели Управление образования Днепровской райадминистрации Киева и художественный лицей "Смена" в том же Днепровском районе столицы, свидетельствуют данные Prozorro. Обратили внимание на необычные тендеры бизнесмен Максим Шульженко и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Так, для укрытий в Киеве еще в августе 2022-го администрация района закупила электрические овощерезки с комплектами насадок, в том числе чтобы делать картофель фри с нарезкой картофелин 10х10 мм. В целом за счет города приобрели 12 таких овощерезок на 1 583 496 грн, то есть за каждую отдали по 131 958 грн (при рыночной цене до 70 тыс. грн).

Еще одна необычная госзакупка якобы для укрытия обнаружилась в данных Prozorro за ноябрь 2022-го – в разгар отключений электроэнергии. Лицей в Днепровском районе Киева приобрел на бюджетные средства многофункциональную сковороду iVario Pro 2-S с сенсорным дисплеем LED и USB-портом "для загрузки ваших рецептов"

"Мощность – "всего" 21 кВт, так что если света не будет, то нужно еще генератор отдельный на эту сковороду тащить, иначе работать в укрытии не будет. А в ноябре, когда это закупили, света и не было", – отметил Шульженко.

Стоимость многофункциональной сковороды составила 725 700 грн. По документам прибор прошел как "Технологическое оборудование в укрытие учебного заведения".

"И если вы будете говорить, что там все сделали в этом учебном заведении, то нет, в 2023 году они объявляют кучу тендеров на аварийный ремонт учебного заведения. А в мае 2023 года вспомнили, что в укрытие нужны парты и стулья", – добавил бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чиновники районного совета в Кривом Роге решили закупить за бюджетные средства замороженные ягоды и овощи, вероятно по завышенной стоимости. Цены на продукты в тендере вдвое превышали рыночные, а единственным поставщиком значилась фирма из орбиты народного депутата от "Слуги народа" Владимира Захарченко.

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