Энергобезопасность Украины требует изменения модели энергорынка, – Energy Club

Необходимо изменить текущую модель энергорынка, потому что она заводит энергопредприятия в банкротство, заявил вице-президент Energy Club Иван Григорук.

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"Необходима реформа рынка электрической энергии. Она была несовершенна, мягко говоря, и в довоенный период. Сейчас она просто не работает, фактически заводит в банкротство все предприятия, работающие в энергетической отрасли", – сказал он.

Григорук подчеркнул, что предприятия, которые всегда были потенциально прибыльными, сейчас работают на грани банкротства или в его состоянии.

Он добавил, что реформа модели рынка – одна из составляющих, которая станет одним из важнейших элементов обеспечения энергетической безопасности Украины в будущем.

Напомним, ранее гендиректор "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для прохождения следующей зимы необходимо ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.