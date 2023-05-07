Energy Club опроверг информацию о сверхприбылях поставщиков электроэнергии для населения

У поставщиков универсальных услуг, обеспечивающих доступ населения к электроэнергии, априори не может быть сверхприбылей, поскольку они работают по регулируемому тарифу. Об этом сообщил Артем Мартынюк, вице-президент Energy Club, отвечая на упреки журналистов относительно стремительного роста доходов поставщиков.

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"Стоимость электроэнергии для населения четко регулируется государством, а все расчеты производятся согласно Порядку формирования цен на универсальные услуги, в котором четко определена формула, по которой такая цена формируется", - отмечает он.

Вице-президент Energy Club подчеркнул, что ЧУПов априори не может быть сверхприбылей, поскольку они работают по регулируемому тарифу. Кроме того, сейчас ЧУПы находятся в тяжелом положении, поскольку с начала войны недополучают компенсации по ПСО.

Он подчеркнул, что из чистой прибыли, которую, вероятно, получили поставщики универсальных услуг в прошлом году, значительная часть – это компенсация убытков от разницы цен, по которым государство считало компенсацию ПСО и реальной ценой покупки электроэнергии для населения. Эти убытки поставщики получили в 2021 году, использовав кредитные средства, а государство вернуло в 2022 году.

Напомним, поставщики электроэнергии для населения жалуются на нехватку средств и просят пересмотр тарифов.