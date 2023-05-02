ЕС блокирует украинский экспорт агропродукции: к чему это приведет и как понимать неожиданное решение

Еврокомиссия пошла на уступки пяти странам ЕС и решила запретить продажу на их территории украинской пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника. Речь идет о государствах, которые находятся недалеко от Украины и на территорию которых попало большое количество дешевой украинской агропродукции. В то же время Турция уже вернула ввозную пошлину в размере 130%. Это фактически лишает украинских фермеров возможности продавать свой товар в Турции.

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О том, как Украину оставляют без рынков сбыта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ситуация будет сложной: аграриям придется искать другие рынки сбыта

Украина ежемесячно продавала в Турцию пшеницу приблизительно на 56 млн долларов. Пошлина в 130% означает, что украинским фермерам придется заплатить "налог", размер которого превышает стоимость самого товара. Это делает торговлю невозможной.

Обычно размер пошлины колебался около 40%. А вот решение о введении пошлины в 130% означает, что Турция фактически запретила покупку украинского зерна, но использовала для этого пошлины. Еще примерно 130 млн долларов в месяц Украина может потерять после запрета экспорта в пять стран ЕС (речь идет о Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии).

Руководитель Центра экономических исследований Вероника Мовчан рассказывает OBOZREVATEL: частично эти потери можно компенсировать, зерно можна продавать в другие страны. Однако чем дальше от границы Украины, тем выше будет стоимость зерна и тем меньшее конкурентное преимущество.

Как оказалось, польские, румынские, венгерские, словацкие, болгарские и турецкие фермеры с украинскими коллегами конкурировать не способны. И это несмотря на то, что экономическое положение всех выше упомянутых стран выше, кредитные ставки – ниже. Кроме того, фермеры в ЕС постоянно получают по украинским меркам огромные дотации (последний пакет поддержки составил 100 млн евро).

Несмотря на это, украинское зерно дешевше, на его производство тратят меньше денег. И когда агропродукция начала массово поступать на рынки пяти стран ЕС и Турции, местные фермеры начали терять десятки миллионов евро и сразу же начали требовать от своих правительств протекции.

В этой ситуации особо важным является продление сделки о зерновом коридоре. Если Россия попытается сорвать поставки украинской агропродукции морем, а пять ближайших стран ЕС запретят продавать на их рынке, снова может возникнуть ситуация, когда зерно будет некуда девать.

"В эти 5 стран экспортировали зерна на 130 млн долларов в месяц, то есть мы можем потерять такую сумму. Однако частично будет происходить переориентация", – говорит Мовчан. Правда, в прошлом году были накопленные большие запасы, которые нужно было вывести из страны. Сейчас такой проблемы нет. Производство значительно сократилось, а морской зерновой коридор и экспорт в ЕС позволил стабильно продавать агропродукцию.

"На второй квартал прогноз экспорта агропродукции примерно на $200 млн. Потери от экспорта в соседние страны, введшие ограничения, будут больше", – заявил на брифинге замглавы Нацбанка Сергей Николайчук. В этой оценке также учтено, что экспорт переориентируется. Вместо стран, в которых будут действовать моратории, будут поставлять в другие государства.

Украине придется бороться за рынки

Фермеры во многих европейских странах имеют широкое влияние на правительство. Это электорат, от позиции которого зависит будущее голосование в парламент, на пост президента. Поэтому и в ЕС, и в Турции очень чувствительны к их недовольству.

И на проблемах с зерном ситуация не ограничится. После окончания войны Украина станет полноправным членом ЕС (во всяком случае будет иметь все возможности) – и придется завоевывать свое место на европейском рынке.

И тогда окажется, что не только европейские фермеры, но и металлурги, IT и т.д. также не готовы делится своими рынками с украинскими конкурентами. Поэтому на пути к евроинтеграции придется столкнуться со значительным сопротивлением.

Украина не станет исключением. Как вспоминает Мовчан, такие же проблемы были и у польских аграриев, когда их государство становилось членом ЕС. В Германии фермеры выступали против того, чтобы снять все пошлины и разрешить продавать дешевую польскую продукцию рядом с дорогой немецкой. На этот раз польским производителям придется поступится своим место с украинскими. Со временем найдутся компенсаторы, а рынок перестроится. Однако первый этап будет болезненным для обеих сторон.