"Это кидалово": украинцы не могут без комиссий обменять доллары, а Нацбанк бездействует 

В Украине банки и пункты обмена зарабатывают около 20-30 млн долларов в месяц за счет комиссии на обмене долларов. Они отказываются принимать банкноты долларов заявляя, что качество купюр низкое. На обмен соглашаются только при условии уплаты 10% комиссии.

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Как заявил экономист Алексей Кущ в YouTube-канале журналиста Евгения Плинского, Нацбанк должен был выдать письмо и обязать всех, кто занимается валютно-обменными операциями, принимать все банкноты, если можно определить их номинал и подлинность. Однако такое письмо не выдали.

На фоне этого качество купюр в Украине снижается. Дело в том, что до полномасштабной войны в Украине новые купюры доллара ввозили самолетами. Сейчас такой возможности нет, банкноты изнашиваются.

"Это кидалово, это просто заработок на вакууме", – возмутился Кущ. Средний оборот наличного рынка - примерно 1,5-2 млрд долларов в месяц. С учетом, что комиссию требуют не со всех купюр, дополнительно обменники могут зарабатывать 20-30 млн долларов в месяц.

"Это тотальный беспредел на рынке валютно-обменных операций. Та самая рентная коррупционная экономика. Есть константа денег, которую нужно собирать с экономики. Например, им в год нужно на свой образ жизни собрать 5 млрд долларов. Экономика просела, тем, на которых можно зарабатывать, стало меньше. Они начинают придумывать новые темы", – говорит экономист.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Нацбанк планирует изменить требования к качестве доллара при обмене валют так, чтобы у обменников не было возможности отказаться от приема валюты.

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