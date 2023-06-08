НБУ изменит правила продажи долларов в обменниках: какие банкноты имеют право не принимать
В Украине обменники пытаются увеличить свой доход, поэтому отказываются обменивать банкноты доллара даже с незначительными пятнами или повреждениями. За обмен такой валюты просят заплатить дополнительную комиссию.
Как пишет в своем Telegram-канале глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, 7 июня представители НБУ присутствовали на заседания комитета. Нацбанк заявил о намерении в ближайшее время изменить правила обмена иностранной валюты. Требования к состоянию банкнот смягчат.
По действующим правилам купюры могут принимать обменники в таких условиях:
- незначительные потертости (бумага потеряла жесткость);
- есть отпечатки (печатки, штампы) площадью до 20 см;
- пятна до 5 мм каждая (если их не больше трех);
- если есть не больше трех надрывов (до 3 мм каждая);
- если есть отверстия (не больше четырех) диаметром до 1 мм.
"При этом критерии для износа НБУ пересмотрит в сторону смягчения", – отмечает Гетманцев. Если обменник или банк отказывается принимать у вас доллар, вы имеете право обратиться с жалобой в Национальный банк. Такие учреждения получают лицензии от регулятора и обязаны соблюдать правила. За нарушения их могут оштрафовать, а за значительные нарушения даже отозвать лицензию.
Пожаловаться можно онлайн, также можно описать свою жалобу и направить письмо на почту [email protected], заполнить специальную форму. "Не надо молчать", – отметил Гетманцев.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине значительно участились случаи, когда обменники отказываются принимать доллары. Они просят комиссию в размере 30% и утверждают, что банкноты нужно отправлять на обмен.
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