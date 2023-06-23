Европейский гигант пивоварения полностью уходит из России

Датский пивоваренный гигант Carlsberg Group подписал соглашение о продаже всего своего бизнеса в России. Кто станет покупателем, неизвестно.

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Об этом говорится в официальном сообщении Carlsberg Group. Однако сделку должны одобрить регулирующие органы.

"Отделение российского бизнеса от остальной части Carlsberg Group было очень сложным... Сделка подлежит всестороннему процессу одобрения регулирующими органами в России. Следовательно, сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными", – отметили в корпорации.

В РФ Carlsberg, в частности, принадлежит популярный бренд пива "Балтика". В пресс-службе "Балтики" уже заявили, что компания продолжит свою деятельность в текущем режиме до завершения сделки.

О намерении продать бизнес в России в Carlsberg заявляли еще в марте 2022 года. Тогда компания принесла извинения 8400 сотрудникам, работающим в РФ.

"Мы приняли трудное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, это мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершении процесса у нас не будет присутствия в России", – говорилось в заявлении Carlsberg.

О таком же решении, к примеру, заявляла пивоваренная компания Heineken. Она насчитывает около 300 брендов, включая Heineken, Amstel, Foster's, Newcastle Brown Ale, Star, Tecate, Tiger и др. Национальные бренды в России – "Охота", "Жигулевское", "Степан Разин", "Бочкарев" и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что сеть строительных магазинов Leroy Merlin планирует продать все свои магазины в РФ. Ожидается, что компания будет передана локальному менеджменту. Заявление Leroy Merlin о том, что "смена владельца не отразится на бизнесе", может свидетельствовать о возможном желании компании продолжать работать на российском рынке – однако скрыто, под другим названием.

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