"ФОПам" повысят налоги и вернут проверки: раскрыты полный список и дата изменений

Отменить налоговые льготы для физлиц-предпринимателей (ФЛП, "ФОПов") в Украине планируют с 1 августа (ранее хотели с 1 июля). С этой даты будет не только отменен льготный 2% единый налог, но также вводятся и другие новшества. Например, возобновятся проверки "ФОПов".

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Такие меры является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ. Соответствующий законопроект № 8401 21 мая рекомендовал к рассмотрению во втором чтении профильный комитет Верховной Рады. Об изменениях подробно рассказал глава комитета Даниил Гетманцев.

Налоги для "ФОПов" – что изменится с 1 августа

С 1 августа отменяется 2% единый налог. Кроме регулирования перехода с 2% единого налога, законопроект также предусматривает:

возможность для плательщиков 2% единого налога подать заявление об отказе от применения 2% и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти .;

.; без представления заявления, а также если в заявлении плательщик 2% не укажет желаемую систему, он будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН; новые "ФОПы", которые зарегистрировались в период действия льготного налога, автоматически будут считаться плательщиками третьей группы со ставкой 5%;

восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

для тех, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена; предоставление плательщикам, перешедшим в 2023 г. с 2% единого налога на общую систему, право перейти повторно на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления (в случае подачи заявления до 1 сентября такой плательщик будет считаться плательщиком единого налога с 1 августа).

Проверки ФЛП возобновятся – какими будут правила

С 1 августа отменяется действующий мораторий на проведение проверок. Но относительно проведения проверок предлагается установить такие ограничения:

1. Ввести мораторий на проведение:

всех проверок ФЛП 1 и 2 групп (кроме проводимых из-за прекращения хозяйственной деятельности) – до 1 августа 2024 года;

документальных или фактических проверок налогоплательщиков или объектов, зарегистрированных/расположенных на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий).

2. Ограничить проведение в 2023-2024 гг. плановых проверок такими исключительными условиями:

налогоплательщик осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с изготовлением/реализацией подакцизной продукции, или является субъектом игорного бизнеса или финансовым учреждением;

налогоплательщик соответствует одному из признаков риска.

К таким признакам риска относятся:

– уровень уплаты налога на прибыль или НДС ниже на 50 и более процентов за уровень уплаты налога в среднем по соответствующей отрасли;

– дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем в 2 раза;

– прочие операционные расходы превышают 30% общих затрат операционной деятельности;

– общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, составляет 75% или более суммы общего дохода, задекларированного в такой декларации (при условии, что сумма общего годового дохода от предпринимательства составляет не менее 10 млн. грн);

– заработная плата, начисленная/выплаченная налоговым агентом, меньше средней по региону в соответствующей отрасли.

Другие изменения для "ФОПов"

Законопроект также предусматривает, что "технический долг" (с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе.

Кроме того, можно сохранить право добровольной уплаты единого и ЕСВ для прифронтовых территорий. В том числе это касается территорий возможных боевых действий.

Документ предусматривает освобождение от финансовой ответственности за нарушения в сфере применения РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий). Также ФЛП, которые не платят НДС, смогут указывать в расчетных документах названия товаров и услуг по упрощенной форме.

Напомним, льготную ставку налогов для "ФОПов" ввели в первые месяцы полномасштабной войны, когда малый бизнес остро нуждался в поддержке. После более чем года полномасштабного российского вторжения предприниматели адаптировались к новым сложным условиям работы.

Теперь на первый план теперь выходит наполнение бюджета страны. Ведь финансировать военные потребности (например, зарплаты защитникам и защитницам) Украина может только из собственного бюджета. Направлять на эти цели международную финпомощь нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также обязаны платить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.

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