"ФОПам" с июля могут повысить налог и вернуть штрафы: Шмыгаль обратился к Стефанчуку

В Украине уже с июля могут отменить льготную ставку налогообложения для "ФОПов" (2% вместо 5%). Премьер-министр Денис Шмыгаль написал письмо к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с просьбой способствовать принятию соответствующего законопроекта.

Видео дня

Как говорится в письме, который в своем Telegram опубликовала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, это решение является условием получения кредита от МВФ и прописано в меморандуме. Ранее также стало известно, что такое новшество поддерживают и члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Изменения предусмотрены законопроектом 8401. Согласно его нормам, помимо отмены льготного налога в 2% для "ФОП" третьей группы также вернут обязательный единый налог для физлиц-предпринимателей первых двух групп, запустят проверки и штрафы для бизнеса, в том числе и за отсутствие РРО.

Льготная ставка приводит к тому, что бюджет Украины ежемесячно недополучает около 900 млн грн. Это существенная сумма, однако она не позволит кардинально улучшить ситуацию. Для понимания, дефицит бюджета в 2023-м должен составить около 1,31 трлн грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине также придется пересмотреть часть налогов для вступления в ЕС. Члены Евросоюза обязаны соблюдать нормы противодействию отмыванию и уклонению от уплаты налогов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!