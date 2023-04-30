Франция начала расследование против российской "дочки" Auchan: в чем ее обвиняют

Финансовая прокуратура Франции ведет расследование по подозрению в коррупции в российском филиале Auchan. Обвинения против российской "дочки" включают, в частности, подкуп иностранного должностного лица и сокрытие этого преступления.

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Об этом сообщает Les Echos. В то же время подчеркивается: расследование не направлено против самой группы Auchan, "являющейся жертвой по этому делу и оставляет за собой право подать гражданский иск".

"Российская дочерняя компания группы Auchan с 2020 года находится под открытым судебным расследованием – в частности, в связи с коррупцией иностранного должностного лица. В 2020 году по этому делу проходили обыски, а сотрудники и бывшие руководители Ашан Россия дали показания перед французским Центральным управлением по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: существование коррупционной схемы в российском Auchan подтвердил бывший юрист этого подразделения Алексей Жарков. "Менеджеры по закупкам организуют коррупционную схему через сфальсифицированные конкурсы, искусственное повышение цен, поощрения за продвижение продукции и другие нарушения в отделе качества и финансового контроля, в частности по соответствию", – рассказал он.

В то же время, в самой группе Auchan опровергли обвинения Жаркова. Там заявили, что:

они "не подкреплены никакими доказательствами или подлинными документами";

ими россиянин пытался "заинтересовать прессу своей историей после того, как его контракт не был продлен в 2019 году".

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на войну, Auchan продолжает работать в России и не планирует менять это решение. Более того, ранее расследователи узнали, что его российское подразделение поставляло товары для воюющих в Украине солдат РФ с самого начала полномасштабного вторжения.

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