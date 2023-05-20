Французский Forbes предлагает ввести санкции против Армении за ее помощь России

Французский Forbes сегодня вышел с публикацией о необходимости прекратить нелегальный импорт санкционных товаров и товаров двойного назначения в Россию через Армению.

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"Армения продолжает наращивать свою торговлю с Россией за счет реэкспорта подсанкционных товаров, - пишет издание. - Ведущие СМИ Европы и США регулярно сообщают, что Армения служит для Кремля основной логистической базой в агрессии против Украины. В Киеве армянских чиновников публично обвиняют в поддержке Москвы… ".

Ранее Financial Times писал о том, что Еврокомиссия готовит санкции против ряда китайских компаний, поставляющих микросхемы и микроэлектронику для российской военной промышленности.

"США и Евросоюз выискивают по всему миру компании, участвующие в нелегальных поставках оборудования и товаров в Россию. Одновременно они оказывают массированное давление на страны, которые Москва использует для обхода санкций. Как следствие, в марте – начале мая Турция, Казахстан и Узбекистан, под давлением США и ЕС, стали предпринимать действенные меры по блокировке параллельного импорта в Россию", - говорилось в статье.

По информации Reuters, турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в Россию с 1 марта. Казахстан будет контролировать товары, проходящие через страну для реэкспорта. Аналогичную торговую политику против нелегального импорта в рф с территории Армении принял и Узбекистан.

По мере растущего ограничения поставок через Турцию и Центральную Азию, Россия наращивает параллельный импорт посредством Армении. С января по март товарооборот между этими двумя странами вырос в 2.4 раза. Это при том, что в 2022 г. армянский экспорт в РФ уже составлял $2.4 млрд – рост на 185.7% по сравнению с 2021 г.

Еще 2 марта в Трехсторонней ноте Минюста, Минторговли и Казначейства США Армения была названа среди "перевалочных пунктов, обычно используемых для незаконной переправки товаров ограниченного доступа в Россию и Беларусь".

С таким количеством тревожных сигналов, Брюсселю и Вашингтону логично было бы усилить меры по уничтожению этого канала обхода санкций. Для победы Украины критически важно как можно скорее лишить Москву "логистического хаба" и перекрыть нелегальные поставки.