Где в Украине предлагают самые высокие зарплаты: можно зарабатывать более 100 тыс. грн

Среди всех больших городов Украины самые высокие предлагаемые зарплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 19 000 грн. При этом разброс огромный – от средних 120 000 грн у full stack програмистов до 8 000 грн у стикеровщиков.

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На втором месте, по данным крупного кадрового портала, Львов, где в среднем предлагают 17 000 грн. Так:

больше всего – руководителям отделов продаж, 50 000 грн;

меньше всего – посудомойщицам, 9 000 грн.

Сразу в двух городах средняя предлагаемая зарплата составляет 16 500 грн. Это:

Днепр (самая высокая – у военнослужащих, 47 000 грн; самая низкая – в уборщиц, 8 000 грн);

Ужгород (самая высокая – у ремонтников, 35 000 грн; самая низкая – в уборщиц и посудомойщиц, 10 500грн).

Низкие зарплаты зафиксированы в Кривом Роге – в среднем здесь предлагают 12 000 грн. Больше всего, по данным кадровиков, водителям-международникам 45 000 грн. Меньше всего – уборщицам, 6 800 грн.

Немногим больше предлагают в Сумах – в среднем 12 500 грн. Здесь:

больше всего готовы платить региональным менеджерам – 27 500 грн;

меньше всего – официантам, 8 500 грн.

Украинцам не хватит жизни, чтобы заработать 1 млн долларов

В то же время, по данным аналитиков, picodi, украинцы, получающие среднестатистическую зарплату, смогут таким образом заработать 1 млн долларов за 215 лет и 10 месяцев. Это один из самых низких показателей в мире: в соответствующем рейтинге из 102 государств Украина занимает 86 место.

Как объяснили авторы рейтинга, данные о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов были взяты на сайте numbeo.com, "где они собираются тысячами пользователей со всего мира". Для конвертации валют был использован средний курс Google Finance за март 2023 года.

Таким образом у них вышло, что средняя зарплата в Украине составляет 14 236 грн в месяц. Что эквивалентно 386 долларам.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинству украинцев для счастья нужно 50 тыс. грн дохода в месяц на одного члена семьи, а для выживания – 10,4 тыс. грн. При этом, по данным аналитиков рынка труда, средняя зарплата в стране втрое ниже желаемой и составляет 15-18 тыс. грн (официальная статистика во время военного положения не публикуется).

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