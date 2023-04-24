Глава "Киевгорстроя" заявил о возобновлении строительства: компании до сих пор не хватает более 1 млрд

Глава правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир заявил о возобновлении работ в четырех ЖК. Ранее компания остановила все работы и обратилась к киевским властям за докапитализацией в 1 млрд грн. Однако еще до решения органов местной власти о выделении средств для крупнейшего застройщика, "Киевгорстрой" вернулся на стройки.

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Как написал Кушнир на своей странице в Facebook, работы восстановили в ЖК "Урловский-1", "Урловский-2", Митах и на днях восстановят работы в ЖК "Абрикосовый". "На компании стоит ответственность перед 20 тыс. инвесторов", – написал Кушнир.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал о том, что КГГА не планирует выделять "Киевгорстрою" 1 млрд грн. Предприятие, которое по закону принадлежит городу, является холдинговой компанией. Операционную деятельность и строительство производят компании из холдинга.

ЖК "Радужный", который до сих пор без подключенных коммунальных услуг, должны были сдать еще до полномасштабной войны. Инвесторам обещают включить коммунальные услуги только после того, как дом отдадут управляющей компании, а на данный момент обещают предоставить договоры купли-продажи.

При этом никто не может гарантировать, что "Киевгорстрой" выполнил все технические условия и действительно сможет подключить дом к коммунальным услугам. В то время как дома "Киевгорстроя" недостроены и у застройщика нет ресурса для завершения строительства, само Игорь Кушнир стал героем расследования "Батальон Вена" о политиках, чиновника и бизнесменах, которые во время полномасштабной войны по какой-то причине выехали за границу и продолжают шикарную жизнь.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, какие проблемы возникли в "Киевгорстрое". Компании необходима докапитализация, без которой завершить строительство будет крайне сложно.

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